ЦСКА намерен приобрести полузащитника «Балтики»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь попал в сферу интересов московского ЦСКА. Клубы уже провели предварительные неформальные переговоры, сообщает Metaratings.ru.

Также интерес к 22-летнему игроку сохраняет греческий ПАОК. Отмечается, что вопреки сообщениям некоторых СМИ, «Спартак» пока не предпринимал шагов для его возможного приглашения.

В РПЛ сезона-2025/26 Саусь отыграл за «Балтику» семь матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

«Балтика» после первых туров чемпионата набрала 15 очков и занимает третье место в таблице. ЦСКА с 15 очками находится на третьей строчке.