Россиянин Онугха может перейти из «Копенгагена» в чемпионат Турции

Герман Онугха может перейти из «Копенгагена» в чемпионат Турции.

По информации Legalbet, 29-летний российский форвард получил два предложения с зарплатой 850 тысяч евро в год.

Отмечается, что ранее на футболиста выходила «Лозанна», однако Онугха отказался от перехода в швейцарскую команду.

Нападающий выступает за «Копенгаген» с сентября 2024 года. Он провел за клуб восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Вторую половину сезона-2024/25 Онугха играл за «Вайле» на правах аренды. На его счету 13 голов и один ассист за 21 матч.