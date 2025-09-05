Россиянин Онугха может перейти из «Копенгагена» в чемпионат Турции

Онугха может перейти из «Копенгагена» в чемпионат Турции. Российский форвард отказался от трансфера в «Лозанну» (Legalbet)
Герман Онугха может перейти из «Копенгагена» в чемпионат Турции.
По информации Legalbet, 29-летний российский форвард получил два предложения с зарплатой 850 тысяч евро в год.
Отмечается, что ранее на футболиста выходила «Лозанна», однако Онугха отказался от перехода в швейцарскую команду.
Нападающий выступает за «Копенгаген» с сентября 2024 года. Он провел за клуб восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
Вторую половину сезона-2024/25 Онугха играл за «Вайле» на правах аренды. На его счету 13 голов и один ассист за 21 матч.
