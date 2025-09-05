ПФК ЦСКА разгромил свою молодежку в товарищеском матче

Московский ПФК ЦСКА во время паузы на игры сборных провёл нестандартный товарищеский матч со своей молодёжной командой. Игра прошла в рамках одной из тренировок армейцев. Итоговый счёт — 6:0 в пользу взрослой команды ЦСКА.

© Чемпионат.com

Голы в составе армейской команды забивали: Алеррандро (дубль), Лионель Верде, Артём Сериков и неназванный игрок, который находится на просмотре в ЦСКА. Ещё один мяч срезали в свои ворота защитники молодёжки армейцев.

Напомним, по итогам семи стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. У лидера, «Краснодара», 16 очков в активе.