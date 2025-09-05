Экс-тренер сборной России назвал двояким впечатление от матча с Иорданией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил товарищеский матч национальной российской команды против Иордании. Об этом сообщает Metaratings.

© РИА Новости

По его словам, игра оставила двоякое впечатление.

«Первый тайм надо отнести в пассив нашим футболистам: было мало конструктивных действий, игроки не проявляли изобретательности в атакующих действиях и допускали много ошибок в обороне», — заявил тренер.

Специалист добавил, что сделанные главным тренером сборной России Валерием Карпиным замены во втором тайме изменили рисунок игры.

«Новые футболисты внесли живости в игру. Больше стало конструктивных действий, более мобильной была наша команда во втором тайме», — заявил Игнатьев, подчеркнув, что итоговый результат считает закономерным.

Встреча России с Иорданией прошла в четверг, 4 сентября в Москве. Игра завершилась со счетом 0:0.