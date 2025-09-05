Губерниев высказался о матче сборной России против Иордании

Хорошо, что сборная России не проиграла команде Иордании, однако от отечественных футболистов хочется даже в условиях отстранения видеть игру другого уровня и забитые мячи, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 0:0.

— Как говорит классик: «Наши ожидания — наши проблемы». Но хотелось бы даже в условиях отстранения все‑таки видеть футбол другого уровня, забитые мячи. Может быть, эта непруха «Динамо» как‑то распространилась у Карпина и на сборную? Вот, что меня тревожит. В конечном счете хорошо уже, что не проиграли. И конечно, здорово, что РФС поддерживает институт сборных команд. Но все‑таки хочется, чтобы даже в таких условиях было больше огня. И на поле, и в глазах футболистов. Соперник неплохой. Не хочу обижать другие команды, но соперник один из самых серьезных за последние несколько лет даже. Тем не менее хотелось бы видеть сборную более настырную что ли, искрометную. Может быть, в следующей игре мы это увидим. Может быть, не будет этой атмосферы непрухи… Может, она самоликвидируется, как те демоны, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина в следующем BetBoom товарищеском матче сыграет со сборной Катара. Игра состоится в воскресенье в Эр‑Райяне.

Прямую трансляцию встречи смотрите с 18:10 на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.