Новичок «Спартака» обратился к болельщикам

Кристофер Ву записал видео-обращение к болельщикам красно-белых.

"Привет, болельщики "Спартака"! Меня зовут Кристофер. Я счастлив перейти в этот прекрасный клуб. Самый большой клуб в России. Очень жду встречи с вами и первых матчей за клуб", - сказал Ву на видео, опубликованном клубной пресс-службой.

Сегодня, 5 сентября, москсовский "Спартак" официально объявил о переходе центрального защитника "Ренна" и сборной Камеруна Кристофера Ву. Стороны подписали четырехлетнее соглашение.

В составе французского "Ренна" 23-летний футболист провел 60 матчей во всех турнирах и записал в свой актив 2+1 по системе гол плюс пас. За национальную команду Камеруна игрок провел 21 игру и отметился двумя забитыми мячами.