Саратовский «Сокол» подписал контракт с боснийским полузащитником

«Сокол» из Саратова заключил контракт с боснийским полузащитником Амиром Кахримановичем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом 26-летнего футболиста была «Влазния», выступающая в Суперлиге Албании, в составе которой Амир завоевал серебряные медали. Всего в албанской лиге хавбек провёл 93 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

До этого Кахриманович выступал в чемпионатах Македонии, Словении и Хорватии. Футболист является воспитанником загребского «Динамо». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость боснийца составляет € 250 000.