Глава ВТБ решил не увольнять Карпина

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РИА Новости заявил, что главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину нужно дать поработать еще некоторое время.

По его словам, неудачный старт сезона в чемпионате страны — еще не повод к увольнению специалиста.

«Лимит доверия в Карпину не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл там и его сразу увольнять? Пускай работает», — заявил Костин.

Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне и теперь совмещает пост, тренируя также сборную России. Под руководством Карпина московская команда набрала всего восемь очков в семи турах и располагается на девятой строчке в туррнирой таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре бело-голубые потерпели поражение от «Динамо» из Махачкалы.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице. В сезоне-2024/25 впервые в своей истории чемпионский титул оформил «Краснодар», прервавший шестилетнюю гегемонию санкт-петербургского «Зенита» в год столетия клуба из Северной столицы. Петербургская команда стала второй, а замкнул тройку лучших московский ЦСКА.