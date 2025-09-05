Романцев раскрыл, как отнесся к разговорам о Манчини в «Спартаке»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался о слухах, что агенты Роберто Манчини предложили итальянца в качестве кандидата на пост главного тренера красно-белых.

«Как я воспринял информацию, что агенты Манчини предложили его кандидатуру руководству «Спартака»? Отрицательно! А как еще можно относиться к тому, что подобные разговоры ведутся при еще работающем тренере и становятся достоянием СМИ?», – цитирует Романцева «СЭ».

Манчини в октябре 2024 года покинул сборную Саудовской Аравии и с тех пор остаётся без команды. Ранее он возглавлял сборную Италии, а также «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай».

С июня 2017-го по май 2018-го специалист работал в «Зените», который при нём впервые за десятилетие не вошёл в тройку РПЛ, завершив сезон на пятой строчке.

В настоящее время «Спартаком» руководит Деян Станкович, возглавивший команду летом 2024 года. После четырёх туров чемпионата москвичи имеют в активе четыре очка и занимают 11-е место в таблице.