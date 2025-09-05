В «Балтике» высказались о конфликте Талалаева с Бубновым

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался по поводу конфликта главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева с телеэкспертом и бывшим футболистом «Спартака» Александром Бубновым.

— Кто вышел победителем?

— Болельщик. Футбол — это эмоции, болельщики — это эмоции. Тренеры и футбольные эксперты — это тоже большие эмоции. Поэтому здесь встретились два футбольных [человека], два профессионала, которые говорили на футбольные темы, но эти футбольные темы перешли в эмоции. Думаю, что победил зритель, победила медийность, победили Премьер-Лига и футбол России, — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».