Кафанов прокомментировал слухи о возможном приходе в «Зенит»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал информацию журналиста Ивана Карпова, что специалист предложил свою кандидатуру на роль тренера вратарей «Зенита».

‎— Никому не предлагал. Это неправильная информация, — заявил Кафанов.

По информации Карпова, на роль тренера вратарей «Зенита» также претендуют: Дмитрий Бородин, Юрий Окрошидзе из «Оренбурга» и Евгений Понятовский из второй команды Зенита.

Сейчас этот пост занимает Юрий Жевнов.

Первым номером «Зенита» сезон начинал Евгений Латышонок, но потом его сменил Денис Адамов.