Андрей Канчельскис: «С ужесточением лимита будем проигрывать даже Иордании. Россияне почувствуют, что место в составе точно за ними, требовать от себя будут меньше»
Андрей Канчельскис назвал негативные последствия ужесточения лимита.
В четверг сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче.
«С ужесточением лимита будем проигрывать даже Иордании. И другим сборным, которые еще ниже классом. Российские футболисты будут чувствовать, что место в составе точно за ними, поэтому требовать от себя будут меньше. Как только снизится конкуренция за место в команде, снизится и уровень чемпионата, а за ним и уровень игры сборной», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Песков допустил приезд Путина на ЧМ-2026 в США: «Почему бы и нет»
«Я о такой возможности вообще не задумывался». Макс Ферстаппен не планирует садиться за руль «Рейсинг Буллз»
Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала об измене с помощью камер в их доме: «Он сменил пароль, но у меня остался доступ. Я видела их в гостиной и в бассейне»
Песков допустил приезд Путина на ЧМ-2026 в США: «Почему бы и нет»
«Я о такой возможности вообще не задумывался». Макс Ферстаппен не планирует садиться за руль «Рейсинг Буллз»
Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала об измене с помощью камер в их доме: «Он сменил пароль, но у меня остался доступ. Я видела их в гостиной и в бассейне»