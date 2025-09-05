Андрей Канчельскис: «С ужесточением лимита будем проигрывать даже Иордании. Россияне почувствуют, что место в составе точно за ними, требовать от себя будут меньше»

Андрей Канчельскис назвал негативные последствия ужесточения лимита.

Канчельскис: с ужесточением лимита будем проигрывать даже Иордании
В четверг сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

«С ужесточением лимита будем проигрывать даже Иордании. И другим сборным, которые еще ниже классом. Российские футболисты будут чувствовать, что место в составе точно за ними, поэтому требовать от себя будут меньше. Как только снизится конкуренция за место в команде, снизится и уровень чемпионата, а за ним и уровень игры сборной», – сказал бывший полузащитник сборной России.
