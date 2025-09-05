Романцев оценил перспективы Мостового на посту тренера

Олег Романцев считает, что Александр Мостовой был бы успешен на тренерском посту.

– Недавно у Мостового в очередной раз спросили, почему он не хочет стать тренером. Александр ответил, что всегда этого хотел. Но заметил, что в силу своего характера привык говорить то, что думает. А это, как известно, нравится не всем. Зная лучше других своего воспитанника, скажите: каким вам видится его будущее? И появится ли все-таки в нашем футболе тренер Мостовой?

– Честно говоря, не знаю. Мы с Сашей часто общаемся – вместе ходим на падел-теннис, ездим на разные турниры. И он везде в центре внимания. Вокруг него народ, шум, смех, разговоры – настоящий заводила. Может, организовывать такие встречи, фестивали и есть его истинное призвание?

Но если кто-то рискнет все-таки пригласить Мостового работать с командой, то, поверьте, это будет бомба! Нужное образование он уже получил. А футбольного опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит. Да и в Европе его помнят и следят за Царем, как его окрестили болельщики в Испании. Поверьте, в тренерской работе авторитет особенно важен.

Что касается характера, который может кому-то не нравиться из-за стремления говорить в глаза, то это отличало и таких больших специалистов, как Бесков, Лобановский, Газзаев. Но они никогда от себя не отступали и добивались громких побед.

Так что я в Сашку верю. И очень хотел бы видеть его тренером таким же мудрым и отчаянным, каким он был на поле, – сказал бывший главный тренер «Спартака».