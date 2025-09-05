Романцев оценил перспективы Мостового на посту тренера

Романцев о Мостовом-тренере: «Если кто-то рискнет его пригласить, это будет бомба! Нужное образование он уже получил, а опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит»
Олег Романцев считает, что Александр Мостовой был бы успешен на тренерском посту.
– Недавно у Мостового в очередной раз спросили, почему он не хочет стать тренером. Александр ответил, что всегда этого хотел. Но заметил, что в силу своего характера привык говорить то, что думает. А это, как известно, нравится не всем. Зная лучше других своего воспитанника, скажите: каким вам видится его будущее? И появится ли все-таки в нашем футболе тренер Мостовой?
– Честно говоря, не знаю. Мы с Сашей часто общаемся – вместе ходим на падел-теннис, ездим на разные турниры. И он везде в центре внимания. Вокруг него народ, шум, смех, разговоры – настоящий заводила. Может, организовывать такие встречи, фестивали и есть его истинное призвание?
Но если кто-то рискнет все-таки пригласить Мостового работать с командой, то, поверьте, это будет бомба! Нужное образование он уже получил. А футбольного опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит. Да и в Европе его помнят и следят за Царем, как его окрестили болельщики в Испании. Поверьте, в тренерской работе авторитет особенно важен.
Что касается характера, который может кому-то не нравиться из-за стремления говорить в глаза, то это отличало и таких больших специалистов, как Бесков, Лобановский, Газзаев. Но они никогда от себя не отступали и добивались громких побед.
Так что я в Сашку верю. И очень хотел бы видеть его тренером таким же мудрым и отчаянным, каким он был на поле, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Песков допустил приезд Путина на ЧМ-2026 в США: «Почему бы и нет»
«Я о такой возможности вообще не задумывался». Макс Ферстаппен не планирует садиться за руль «Рейсинг Буллз»
Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала об измене с помощью камер в их доме: «Он сменил пароль, но у меня остался доступ. Я видела их в гостиной и в бассейне»
Песков допустил приезд Путина на ЧМ-2026 в США: «Почему бы и нет»
«Я о такой возможности вообще не задумывался». Макс Ферстаппен не планирует садиться за руль «Рейсинг Буллз»
Девушка-модель Николаса Гонсалеса узнала об измене с помощью камер в их доме: «Он сменил пароль, но у меня остался доступ. Я видела их в гостиной и в бассейне»