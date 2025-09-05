"Ахмат" объявил игровой номер Жемалетдинова
Стало известно, под каким номером будет играть в новой команде Рифат Жемалетдинов.
Рифат Жемалетдинов будет выступать за "Ахмат" под 10-м игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, грозненцы официально объявили о подписании атакующего полузащитника вчера, 4 сентября. Стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона.
Этим летом Жемалетдинов покинул в качестве свободного агента московский ЦСКА и еще не принимал участия в официальных матчах в текущем сезоне.