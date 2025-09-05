Антон Миранчук раскрыл, какой совет дал Баринову насчет клуба в Европе

Бывший полузащитник швейцарского «Сьона», а ныне игрок московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, какой совет дал хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову насчёт клуба в Европе. Ранее сообщалось, что в услугах Баринова заинтересован греческий АЕК.

