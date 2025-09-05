Агент Селюк: Карпина нужно гнать из сборной России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал

Rusfootball.info ничью в товарищеском матче Россия - Иордания (0:0). Сборная России провела товарищеский матч с Иорданией на стадионе "Спартака" в Москве в четверг, 4 августа.

"Матч сборной России против Иордании – ужасное зрелище! Жаль тех людей, кто смотрел эту игру со стадиона. Не обыграть Иорданию нужно постараться. Не понятно, как игроки сборной России даже не забили одного мяча. Карпин? Его нужно гнать из сборной, ему не место там. Наверное, скоро это станет очевидным для всех, но чем раньше, тем лучше. При нем никакого прогресса нет", - сказал Селюк корреспонденту Rusfootball.info.

Свой следующий контрольный поединок сборная России проведет против Катара. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября, в Эр-Райане. Начало – в 18:15 по московскому времени.