Тренер Бородин ушел из "Сочи"

Дмитрий Бородин сообщил, что покинул сочинский клуб.

- Завтра будет официальный пресс-релиз. Достигли по соглашению сторон. Завтра все объявят, все будет красиво, доступно. Клуб поделится информацией. У меня больше других комментариев нет. Правда ли, что перейду в "Зенит"? Без комментариев, спасибо.

В средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что Дмитрий Бородин может продолжить работу в "Зените".

Бородин занимал должность тренера вратарей "Сочи" с июня 2018 года. Ранее 47-летний специалист тренировал голкиперов во второй команде "Зенита" и в петербургском "Динамо".

Будучи игроком Бородин защищал цвета "Зенита", московского "Торпедо", "Сибири", махачкалинского "Анжи" и подмосковных "Химок".