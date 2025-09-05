В сборной России объяснили, почему не смогли обыграть Иорданию

Газета.Ru

Защитник сборной России по футболу Данил Круговой после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что хояевам не удалось добиться победы из-за большого числа ошибок. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если взять первый тайм, мы многое позволили создать у своих ворот, сами отдавали мячи. Поэтому, все моменты, которые были у соперника, случились благодаря нашим ошибкам. Был ли это самый тяжелый матч за последнее время? Один из, еще Нигерию отмечу», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Главное сейчас
Главное сейчас