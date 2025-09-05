Евсеев назначен главным тренером новороссийского «Черноморца»

Многократный чемпион России по футболу Вадим Евсеев стал главным тренером «Черноморца», сообщает пресс‑служба новороссийского клуба.

Контракт с 49‑летним специалистом рассчитан до конца сезона. Евсеев сменил в должности Сергея Первушина.

В тренерский штаб Евсеева вошли помощник главного тренера Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко, Эдуард Саркисов и Андрей Чичкин продолжат работу в «Черноморце».

Последним местом работы Евсеева был «Ленинградец», который он покинул в мае. Ранее он тренировал краснодарскую «Кубань», воронежский «Факел», ярославский «Шинник», «Уфу», «СКА‑Хабаровск», пермский «Амкар» и ивановский «Текстильщик».

«Черноморец» с тремя очками занимает 18‑е место в турнирной таблице Первой лиги.

