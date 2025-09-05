Игрока «Коломны» отстранили от футбола на три года

Футболист «Коломны» Олег Скворцов дисквалифицирован на три года, сообщает пресс‑служба РФС.

Соответствующее решение принял комитет РФС по этике. 24‑летнего Скворцова обвинили в нарушении статьи 18 регламента РФС по этике — запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.

— В связи с допущенными футболистом «Коломны» Олегом Скворцовым нарушениями статьи 18 регламента РФС по этике, применить к футболисту санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 6 месяцев, начиная с даты вынесения решения, реального запрета, и 30 месяцев — условной спортивной санкции после истечения срока реального запрета.

Установить для футболиста Олега Скворцова испытательный срок два года, — говорится в тексте пресс‑релиза.