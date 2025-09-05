Игрока «Коломны» отстранили от футбола на три года

Комитет по этике РФС отстранил игрока «Коломны» от футбола на три года
Футболист «Коломны» Олег Скворцов дисквалифицирован на три года, сообщает пресс‑служба РФС.
Соответствующее решение принял комитет РФС по этике. 24‑летнего Скворцова обвинили в нарушении статьи 18 регламента РФС по этике — запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
— В связи с допущенными футболистом «Коломны» Олегом Скворцовым нарушениями статьи 18 регламента РФС по этике, применить к футболисту санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 3 года, из них 6 месяцев, начиная с даты вынесения решения, реального запрета, и 30 месяцев — условной спортивной санкции после истечения срока реального запрета.
Установить для футболиста Олега Скворцова испытательный срок два года, — говорится в тексте пресс‑релиза.