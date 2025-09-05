Полузащитник Мирзов вернулся в тульский «Арсенал»

Полузащитник Резиуан Мирзов подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

© ФК «Арсенал»

Детали соглашения с 32‑летним Мирзовым не разглашаются.

Полузащитник ранее выступал за тульский клуб в сезоне‑2018/19, провел в составе команды 29 матчей, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Мирзов выступал за грозненский «Ахмат», «Тосно», «Ростов», московский «Спартак», подмосковные «Химки» и азербайджанский «Нефтчи». В сезоне‑2017/18 Мирзов стал обладателем Кубка России с «Тосно».

