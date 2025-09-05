Многолетний партнер по сборной Аргентине обратился к Месси

Чемпион мира Николас Отаменди отреагировал на сообщения о том, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси мог провести последний матч за национальную команду на родине.

Месси отметился дублем в матче отборочного цикла ЧМ‑2026 против Венесуэлы (3:0), который проходил в Буэнос‑Айросе.

Ранее 38‑летний Месси заявил, что матч против Венесуэлы может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи в Буэнос‑Айресе болельщики растянули баннер «Спасибо за все капитан». На поле Месси вышел вместе со своими сыновьями: Тьяго, Матео и Чиро.

— Шоу должно продолжаться, гном, — написал Отаменди в социальной сети.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Олимпийские игры.

Аргентинцы уже отобрались на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.