Песков оценил вероятность приезда Путина на ЧМ-2026 в США

Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Путина в США на ЧМ-2026.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
«Почему бы и нет», – сказал пресс-секретарь президента России Песков, отвечая на вопрос о возможном приезде Путина на чемпионат мира, если получит приглашение от президента США Дональда Трампа.
Напомним, что сборные России и российские клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.
