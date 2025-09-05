Песков допустил приезд Путина на ЧМ-2026 в США: «Почему бы и нет»

Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Путина в США на ЧМ-2026.

Песков оценил вероятность приезда Путина на ЧМ-2026 в США
© РИА Новости

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Почему бы и нет», – сказал пресс-секретарь президента России Песков, отвечая на вопрос о возможном приезде Путина на чемпионат мира, если получит приглашение от президента США Дональда Трампа.

Напомним, что сборные России и российские клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.

