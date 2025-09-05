Полузащитник «Черноморца» перешел в «Оренбург»

Футбольный клуб «Черноморец» объявил о переходе полузащитника Павла Горелова в «Оренбург».

© ФК «Черноморец»

Хавбек выступал за новороссийский клуб с начала 2025 года. За «Черноморец» на счету 22‑летнего Горелова 17 игр и один гол.

Игрок — уроженец Ростова‑на‑Дону, но имеет опыт выступления за молодежную сборную Армении.

Ранее в пятницу пост главного тренера «Черноморца» занял Вадим Евсеев.

В следующем туре МИР РПЛ «Оренбург» 13 сентября сыграет на выезде с «Пари НН». После семи туров команда набрала 7 очков и занимает 12‑е место в таблице.

