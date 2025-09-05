Прокуратура проверит высказывания Клаудиньо

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев попросил Генпрокуратуру проверить высказывания бразильского футболиста Клаудиньо об уходе из петербургского "Зенита", ведомством организована проверка. Об этом Свищев заявил ТАСС.

"Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо, - сказал Свищев. - Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России. Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО. При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ. Любые слова можно интерпретировать по-разному. Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения".

22 января Клаудиньо перешел из "Зенита" в катарский "Аль-Садд". После этого в интервью Flashscore Клаудиньо, имеющий гражданство РФ, заявил, что хотел уйти из "Зенита" после начала специальной военной операции, но клуб не отпускал его. Также футболист отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно.

"С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Санкт-Петербурга поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах. Исполнение поручения контролируется", - говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение Свищева.

Клаудиньо выступал за "Зенит" с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.