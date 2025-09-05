«Сочи» расторг контракт с вратарем Заболотным

Голкипер Николай Заболотный покинул «Сочи». Как сообщает официальный сайт «горожан», контракт с 35-летним голкипером был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Вратарь был связан с клубом трудовым договором до лета 2026 года.

«Футбольный клуб «Сочи» благодарит Николая Заболотного за профессионализм, преданность и огромный вклад в развитие команды. Желаем ему успехов и новых побед!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи» на официальном сайте клуба.

Николай Заболотный защищал цвета команды с лета 2018 года. Всего экс-голкипер «Зенита» и «Спартака» провёл 93 матча за «Сочи» во всех турнирах. В сезоне-2025/2026 вратарь на поле не появлялся.