Названы легионеры, которых «Зенит» готов продать из-за ужесточения лимита

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность продажи двух сербских защитников – Страхини Эраковича и Вани Дркушича, сообщает Legalbet.

В ближайшие годы в Российской премьер-лиге ожидается ужесточение лимита на легионеров и вместо 13 игроков в заявке и восьми на поле можно будет использовать десять человек в заявке, а в игре выпускать одновременно только пятерых.

Эракович перебрался в «Зенит» из белградской «Црвены Звезды» перед стартом сезона-2023/24 и выиграл в Северной столице один титул чемпиона РПЛ. Всего 24-летний футболист сборной Сербии отыграл за сине-бело-голубых 74 встречи во всех турнирах, сделав шесть голевых пасов.

На счету 25-летнего Дркушича 17 матчей за «Зенит» без результативных действий. Он был куплен у «Сочи» в середине сезона-2023/24, но первые полгода провел в аренде в той же «Црвене Звезде», после чего перебрался в город на Неве.

В прошлом сезоне «Зенит» впервые за семь лет не смог выиграть чемпионат страны, заняв второе место после «Краснодара», лидирующего и в текущем розыгрыше. Команда Сергея Семака занимает только пятое место, набрав 12 баллов за семь туров.