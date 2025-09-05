Азербайджан со счетом 0:5 уступил Исландии в отборе на чемпионат мира — 2026

Завершился матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встречались сборные Исландии и Азербайджана. Команды, выступающие в группе D, играли на стадионе «Лаугардалсвёллур» (Рейкьявик, Исландия). Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

На 45+2-й минуте защитник Исландии Виктор Паульссон открыл счёт в матче. На 47-й минуте полузащитник Исак-Бергманн Йоуханнессон удвоил преимущество хозяев поля. На 56-й минуте Йоуханнессон оформил дубль. На 67-й минуте нападающий Альберт Гудмундссон забил четвёртый мяч Исландии. На 73-й минуте вышедший на замену Кристиан Хлинссон установил окончательный счёт.

Во 2-м туре отбора на ЧМ-2026 Азербайджан примет на своём поле сборную Украины, а Исландия отправится в гости к сборной Франции. Обе встречи состоятся во вторник, 9 сентября.