Сборная России прибыла в столицу Катара Доху

Официальный телеграм-канал сборной России сообщил о прилёте национальной команды в столицу Катара Доху, опубликовав фотографии из местного аэропорта.

7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне (Катар) подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч со сборной Катара. Начало игры запланировано на 18:15 по московскому времени.

4 сентября на московской «Лукойл Арене» сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании со счётом 0:0. Товарищеский матч со сборной Катара станет вторым в период политического отстранения России от международных соревнований, первая игра состоялась также в Катаре 12 сентября 2023 года и завершилась вничью со счётом 1:1.