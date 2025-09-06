Гаттузо дал пощечины футболистам сборной Италии в перерыве матча с Эстонией

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони сообщил, что новый главный тренер национальной команды Дженнаро Гаттузо дал футболистам «пару хороших пощёчин» в перерыве матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.

Это также подтвердил нападающий сборной Италии Джакомо Распадори, который в интервью Sky Sport Italia сказал: «Говорил ли Бастони о пощёчинах Гаттузо в переносном смысле? Нет, он дал нам пощёчины. Я также получил по шее».

При этом Распадори отметил: «За эти дни он придал нам решимости и упорства. Мы талантливые игроки, нам просто нужно проявить себя на поле и доказать это».

Отметим, что матч с Эстонией стал дебютным для Гаттузо в качестве главного тренера сборной Италии.