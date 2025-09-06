Футболист ЦСКА Глебов пропустит 3-4 недели из-за травмы, полученной в матче с Иорданией

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время матча за сборную России с командой Иордании (0:0). 19-летний игрок дебютировал за национальную сборную, выйдя на замену на 61-й минуте.

© Чемпионат.com

«Футболист вернулся в расположение клуба, по результатам медобследования он пропустит около трёх-четырёх недель. Кирилл, здоровья!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В этом сезоне Глебов провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

7 сентября сборная России сыграет с командой Катара в Эр-Райяне.