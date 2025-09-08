Футболист «Атлетика» дисквалифицирован на 10 месяцев

Футболист «Атлетика» Йерай Альварес дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника «Атлетика» Йерая Альвареса на 10 месяцев за непреднамеренное нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте клуба из Бильбао.
Анализ допинг‑пробы футболиста, взятой 1 мая после матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», выявил наличие запрещенного вещества канренон. Альварес был временно остранен от соревнований 2 июня. Именно с этой даты отсчитывается срок дисквалификации защитника. Он сможет вернуться на поле 2 апреля 2026 года.
— УЕФА признает, что у игрока не было намеренного желания употреблять допинг. Прием запрещенного вещества был связан с неправильным использованием препарата от выпадения волос, принадлежащего его партнерше и содержащего указанное вещество. УЕФА отмечает, что в соответствии с действующими правилами спортсмены несут ответственность за свое поведение. Следовательно, защитник должен был убедиться в допустимости приема препарата, — сказано в заявлении клуба.
«Атлетик» сообщил, что 30‑летний Альварес в ближайшее время проведет пресс‑конференцию.
Альварес выступает за «Атлетик» с 2016 года. В составе команды он провел 257 матчей, завоевал Кубок и Суперкубок Испании.
