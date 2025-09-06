«Акрон» объявил о переходе экс-футболиста ЦСКА Бистровича

Бывший полузащитник ЦСКА и «Балтики» Кристиян Бистрович перешёл в «Акрон», сообщила пресс-служба клуба из Тольятти.

© ФК «Акрон»

Бистрович перешёл на правах свободного агента. Срок соглашения с 27-летним игроком не уточняется.

За семь лет в составе ЦСКА Бистрович сыграл в 127-и матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал семь голевых передач. Хорват стал серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка России.

В течение действия контракта с ЦСКА Бистрович пять раз отправлялся в аренду, в общей сложности проведя ещё 96 матчей за «Фатих Карагюмрюк», «Касымпашу», «Балтику», «Лечче» и «Фортуну» из Нидерландов.

В прошлом сезоне в составе ЦСКА Бистрович сыграл в 31 матче в РПЛ и Кубке России и отметился двумя забитыми мячами.