Сборная России по футболу продлила беспроигрышную серию до 20 матчей

Российский футболист и тренер, футбольный эксперт Александр Точилин, комментируя ничейный результат матча между сборной Россией и Иорданией в Москве (0:0), отметил, что по товарищеским играм видно, насколько изоляция влияет на российский футбол. «Понятно, что все ждут, что мы будет такие команды обыгрывать на одной ноге, но, видимо, тяжело психологически настроить футболистов, как на важный матч. Поэтому качество игры оставляет желать лучшего. Эти матчи показывают, что изоляция влияет на нашу сборную». - цитирует слова Точилина «Евро-Футбол.Ру». Напомним, что сборная России по футболу не принимает участия на международных турнирах, начиная с марта 2022 года по решению ФИФА. Сборная России в игре с Иорданией впервые за 14 последних товарищеских матчей не смогла забить гол в ворота соперника.