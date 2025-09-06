Сербия на выезде одолела Латвию в отборе на ЧМ-2026, Влахович забил победный мяч

Завершился матч 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Латвии и Сербии. Команды играли на стадионе «Даугава» (Лиепая, Латвия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Юлиан Вайнбергер из Австрии. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в игре был забит на 12-й минуте. Отличился форвард «Ювентуса» Душан Влахович.

Тремя другими командами группы K являются Англия, Албания и Андорра. В 6-м туре сербы примут на своём поле сборную Англии. Игра пройдёт во вторник, 9 сентября. Латвия в тот же день сыграет на выезде со сборной Албании.