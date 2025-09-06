Валерий Карпин: «С Катаром выйдет самый сильный состав России на данный момент»

Валерий Карпин анонсировал выход сильнейших игроков сборной на игру с Катаром.

© ТАСС
«Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент. Неблагодарное дело – сравнивать с тем, что было год назад, два назад. Но на завтрашний день это точно будет сильнейший вариант состава», – сказал главный тренер сборной России.
