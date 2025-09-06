Валерий Карпин анонсировал выход сильнейших игроков сборной на игру с Катаром.
«Завтра с Катаром выйдет самый сильный состав на данный момент. Неблагодарное дело – сравнивать с тем, что было год назад, два назад. Но на завтрашний день это точно будет сильнейший вариант состава», – сказал главный тренер сборной России.
Валерий Карпин: «С Катаром выйдет самый сильный состав России на данный момент»
Генменеджер «Айлендерс» об обмене Добсона: «Научился у Брисбуа не принимать решения под влиянием эмоций. Хотел оставить Ноа, но мы не договорились о контракте»
«Лидс» был готов заплатить 15 млн евро за Сперцяна и контактировал с ним за 1,5 часа до закрытия трансферного окна. Предложение «Краснодару» не сделали из-за нехватки времени («Чемпионат»)
