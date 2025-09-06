Дубль Роналду помог Португалии разгромить в гостях сборную Армении

Нападающий гостей Жоау Феликс открыл счет уже на десятой минуте игры. На 21-й минуте форвард Криштиану Роналду удвоил преимущество. Спустя еще 12 минут защитник Жоау Канселу довел счет до разгромного, а на 46-й и 61-й минутах Роналду и Феликс оформили дубли.

© Rusfootball

Квалификация ЧМ-2026

Группа F. 1 тур

Голы: Жоау Феликс, 10, 61, Роналду, 21, 46, Жоау Канселу, 32.

Армения: Авагян, Тикнизян (Григорян, 79), Мурадян, Арутюнян, Пилоян, Бичахчян (Севикян, 60), Сперцян, Иву (Агасарян, 86), Оганесян, Селараян (Ранос, 60), Барсегян (Шагоян, 79).

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Инасиу, Мендеш (Нуну Тавареш, 67), Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Нету (Тринкау, 46), Роналду (Гонсалу Рамуш, 58), Жоау Феликс (Педру Гонсалвеш, 67).

Предупреждения: Пилоян, 26.