Полузащитник «Спартака» Медина перешел в саудовский «Дамак»

Саудовский футбольный клуб «Дамак» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника московского «Спартака» Хесуса Медины.

Срок контракта с 28‑летним парагвайцем и детали сделки не уточняются.

— Руководство клуба «Дамак» выражает искреннюю благодарность и признательность руководству «Спартака» за высокий профессионализм при заключении сделки, — говорится в сообщении.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в 2023 году. Всего на его счету 58 матчей за «красно‑белых», в которых он забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

