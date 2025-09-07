Сборная Австрии минимально обыграла Кипр в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Австрии и Кипра. Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» (Линц, Австрия). Команда Ральфа Рангника одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер. Хавбек отличился на 54-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

После этой победы в активе сборной Австрии стало 9 очков. Подопечные экс-тренера «РБ Лейпцига» и «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника одержали победы во всех трёх матчах и занимают второе место в группе Н. Кипр с тремя очками находится на четвертом месте.