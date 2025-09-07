Футболист из Европы признался в любви к России

Хорватский полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк заявил о любви к России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я люблю Россию! Мой опыт тут был замечательным. Когда я играл в РПЛ, я был счастлив. Сейчас я здесь. Думаю, этого достаточно», — сказал он.

Мрзляк с 2020 по 2022 год выступал за «Уфу», а недавно вернулся в клуб. По его словам, он профессионально относится к своим обязанностям и не думает о политической обстановке. А критика на родине его не беспокоит, заявил Филип,

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.