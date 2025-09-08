Иностранный футболист "Зенита" высказался о лимите на легионеров

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

"Сейчас мы сосредоточены на предстоящем матче РПЛ. То, что будет в следующем сезоне, придётся принимать как есть. Поэтому готовимся к играм и ждём, что будет дальше", - цитирует Барриоса Metaratings.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет встречу с представителями клубов Российской Премьер-Лиги. Сообщалось, что в ближайшее время в чемпионате России будет изменен лимит на легионеров - клубам будет позволено иметь в заявке не более 10 иностранцев, одновременно выпускать на поле можно будет не более половины из них. На данный момент в РПЛ действует лимит "13+8".