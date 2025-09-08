Российский полузащитник "Реала Сосьедад" получил травму

Российский полузащитник получил новую травму.

© Соцсети

Как утверждает источник, Арсен Захарян получил новое повреждение, из-за которого пропустил открытую тренировку "Реала Сосьедад".

Напомним, прошлый сезон российский полузащитник практически полностью пропустил из-за различных травм и восстановления после операции, сыграв лишь в четырех матчах, в которых оформил 1+1 по системе гол плюс пас. В текущем сезоне Захарян еще не выходил на поле в официальных матчах.