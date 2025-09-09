Сафонов рассказал, чего ему не хватает во Франции

Вратарю сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову не хватает во Франции общения на родном языке. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что может общаться с партнерами по команде. Но ему хочется более свободно выражать мысли.

«На большее количество тем общаться, чтобы не подбирать слова и не думать, что меня поймут не так. В этом плане, да, безусловно, самого общения на своем родном языке не хватает», — сказал футболист.

Российский вратарь провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Кроме того, он завоевал Суперкубок УЕФА, однако в матче за этот трофей основным вратарем был новичок парижан Люка Шевалье. Недавно Матвей пожаловался подписчикам в Telegram, что не играл за команду уже более трех месяцев.

23 августа появилась информация, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный избегает Сафонова. После матча Лиги 1 с «Анже» игроки «ПСЖ» провожали Джанлиджи Доннарумму, который покинул клуб. Во время командных объятий 22-украинец, увидев россиянина, отдалился от него в сторону других партнеров по команде.