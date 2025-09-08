Экс-игрок «Зенита» скучает по России

Бывший хавбек "Зенита" Клаудиньо заявил в желании приехать в Россию.

"Скучаю по России. Я всегда на связи с моими друзьями, хотел бы приехать и погостить еще раз, когда предоставится возможность", - передает слова Клаудиньо "Чемпионат".

Вчера, 7 сентября, бывший полузащитник "Зенита" Клаудиньо посетил товарищескую игру сборных Катара и России (4:1).

Напомним, бразилец перешел в катарский "Аль-Садд" в январе этого года. В России футболист выступал с лета 2021-го и в составе петербуржцев трижды становился чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал Кубок России.