Роналду подружился с мальчиком из Армении

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал, что подружился с заплакавшимся мальчиком из Армении.

Ребенок выводил форварда на игру, а во время торжественной церемонии открытия матча не сдержал эмоций и заплакал, после чего Криштиану показал ему большой палец и приободрил.

«Вчера я завел нового друга! Благодарен за любовь и поддержку каждый день. И надеюсь, что каждый сможет следовать за своими мечтами!» — написал 40-летний португалец.

6 сентября сборная Португалии разгромила национальную команду Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей дублем отметились Криштиану Роналду и Жоао Феликс, еще один мяч оформил Жоао Кансело.