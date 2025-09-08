Мостовой получил первый трофей в качестве тренера

Команда «Союз чемпионов» стала победителем турнира по уличному футболу. В её составе играли спортсмены из разных видов спорта: двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко и его сын Александр Плющенко, футболист чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков, известный российский промоутер Камил Гаджиев, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, олимпийские чемпионы в лыжных гонках Александр Легков, в спортивной гимнастике Никита Нагорный и в беге Юрий Борзаковский, баскетболист Виталий Фридзон.

Отметим, что это был первый трофей для бывшего советского и российского футболиста Александра Мостового в качестве главного тренера. По ходу турнира его команда не проиграла ни одного матча, а в финале победила «Амкал» – 6:5.