Сборная России по футболу продлила беспроигрышную серию до 20 матчей

Сборная России по футболу после матча с командой Катара продлила беспроигрышную серию до 20 игр.

В воскресенье команда Валерия Карпина разгромила в Эр‑Райяне сборную Катара (4:1) в BetBoom товарищеском матче.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, проиграв команде Хорватии в матче отборочного цикла чемпионата мира‑2022 (0:1).

В следующем матче сборная России 10 октября сыграет против команды Ирана в Волгограде.