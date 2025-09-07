Полузащитник сборной России Головин прокомментировал разгромную победу над Катаром

Полузащитник сборной России Александр Головин после товарищеского матча с командой Катара (4:1) высказался о результатах сентябрьских сборов.

© Чемпионат.com

«Что касается итогов сборов, всем довольны. Понятно, что я не играл первый матч, но хотелось выиграть, однако не получилось. В принципе всем доволен во втором матче. Думал, что мы сыграем «на ноль», но как вышло, так вышло», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).