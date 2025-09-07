Полузащитник сборной России Головин прокомментировал разгромную победу над Катаром

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о победе своей команды в товарищеском матче со Катаром (4:1).

© Чемпионат.com

«Получился хороший матч. Сборная Катара тоже хорошо играла. В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором — расслабились. В целом, доволен игрой. Всегда приятно забить мяч или отдать голевую. Самое главное — победа», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Предыдущую товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве со сборной Иордании (0:0).

В своих ближайших матчах национальная команда России встретится со сборными Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).