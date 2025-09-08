Агент Тюкавина рассказал, сможет ли нападающий сыграть в матче со "Спартаком"

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

© Rusfootball

"Он уже, считай, последний месяц в общей группе. Без ограничений работает с командой. Все равно надо почувствовать: одно дело тренировочный процесс, а любая игра, с кем бы ни выходил, это выброс адреналина. Не хочу ничего загадывать. Есть врачи, но, думаю, есть шанс, что Константин выйдет на поле в матче со "Спартаком", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, что нападающий столичного "Динамо" Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в марте текущего года - в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1). В прошлом сезоне форвард провел во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых голов и 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий принял участие в товарищеском матче московского "Динамо" с молодежной командой бело-голубых. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина примет на своем поле столичный "Спартак". Встреча состоится в субботу, 13 сентября, в 16:45 по московскому времени.